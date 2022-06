Z vystupujících můžeme vzpomenout tyto hvězdy: Fancy - Gazebo - Milli Vanilli - Alphaville - Thomas Anders from Modern Talking - Dr. Alban - Haddaway - La Bouche - 2 Unlimited - C+C Music Factory - Corona - Ice MC - Twenty 4 Seven - Wanda Dee of The KLF.

Byla to velká show, byl to průlet tím nejlepším, co elektronickou popovou scénu v 80. a 90. letech minulého století potkalo! Byl to nejen koncert, ale i největší diskotéka 80. – 90. let. Hrálo se, tančilo i zpívalo. Na světě existuje nepřeberné množství různých druhů muziky, ale toto stále žije.

Honza Král