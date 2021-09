Mimořádnou podívanou nabídli před týdnem divákům na břeclavském letišti pořadatelé leteckého dne. Na travnaté poše mohli obdivovat repliku slavné britské stíhačky Spitfire a na stojánkách řadu zajímavých letedal. V odpolednením leteckém programu nadchl diváky český šampion letecké akrobacie Martin Šonka. Právě přítomnost repliky legendárního Spitfiru, na kterém v řadách RAF bránili Británii a bojovali proti nacistům i českoslovenští piloti, inspirovala fotografa Davida Kordu k originálnímu zpracování fotek z letošního leteckého dne. "Sobotní letecký den na LKBV, čili letišti Břeclav-Ladná. Bylo to úžasné, Martin Šonka fenomentální, maketa 1:1 Supermarine Spitfire mk IXc, naprosto úžasná. Až tak, že mne to vedlo k tomu, že celá galerie je v černobílé, inspirována fotkami legendárního českého válečného fotografa Ladislava Sitenského," vysvětlil Korda, proč tentokrát volil nadčasovou černobílou fotografii.

