Jsem Týna. Sbírka je pro mého bratra Dominika, který je po těžké dopravní autonehodě. Od nehody už uplynuly tři roky. Po nehodě byl Dominik půl roku v komatu a po půl roce jako úplný zázrak se začal probírat. Po roce šel domů na vozíku a absolutně nesoběstačný, po dalších pár měsících chodil s chodítkem a za další nějaký čas přestal používat chodítko. Aktuálně máme za sebou pár rehabilitací, spousty cvíčení doma a Dominik jde pořád dopředu. Jde to už teda pomalu a opravdu těžko. Ale jde, a to je důežité.

Aktuálně jsme objevili kliniku v Brně, kde jsme předběžně domluveni na aplikaci kmenových buněk. Což by mu mělo v mnoha věcěch razantně pomoc. Lékaři věří, že by mělo pominout zapomínání. Zdroj: se souhlasme organizátorů

Nyní má Dominik problémy s krátkodobou pamětí a opravdu hodně zapomíná. Měl by zmizet i třes celého těla. Dominik má částečné ochrnutí celé pravé strany těla což by se mu mělo hrozně zlepšit. Vše je především následkem krvácení do mozku a dlouhého koma.

Moc doufáme, kdyby se nám finance podařily vybrat, že zlepšení nastane. Vše je indiiduální a u každého pacienta jiné. Ale mi to nezvdáváme, doufáme i věříme.

