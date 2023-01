Z 277 JA Studentských firem registrovaných v tomto školním roce bylo do soutěže JA Top Logo přihlášeno 134 soutěžních prací. Studenti měli graficky ztvárnit logo své firmy a natočit krátké promo video k firemnímu produktu. „Naprostá většina středoškoláků si podnikání teprve zkouší, zjišťují, co vše to obnáší, od managementu přes finanční řízení až po komunikaci se zákazníkem. Cílem soutěže JA Top Logo je seznámit studenty s principy marketingu – aby pochopili náležitosti chytlavého loga firmy a přemýšleli, jak ideálně oslovit svou cílovou skupinu, včetně prezentace svých sdělení ve 30sekundovém reklamním spotu,“ popsal Martin Smrž, ředitel vzdělávací organizace JA Czech, která program JA Studentská firma na českých školách realizuje.

Středoškoláci si v programu zažívají reálný byznys, včetně všech úskalí a vlastních investic do základního kapitálu firmy. Přímo v praxi se učí týmové spolupráci, zodpovědnosti a dalším dovednostem, které si žádá pracovní trh. Součástí školního programu podporující podnikavost je už potřetí marketingová soutěž JA Top Logo. Ta probíhá dvoukolově, nejprve na krajské úrovni, poté jako národní finále, které se letos uskuteční 2. února.

Ocenění v rámci klání v Jihomoravském kraji získali žáci z Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích s firmou Monst, která se věnuje prodeji pokojových květin. Vítězové všech krajských kol se začátkem února zúčastní národního finále a předání cen v renomované reklamní agentuře McCANN Prague.

Nikdy se nevzdávat. Osmiletá dívka je mistryní světa v tanci na tyči

Jako porotci se v krajských kolech soutěže JA Top Logo představili profesionálové z místních firem a institucí. Studentům poskytli cenné zpětné vazby a doporučení, jak svou firmu i nadále co nejlépe veřejně propagovat. „Do soutěže se zapojilo 87 dobrovolných mentorů z 58 velkých i menších podniků, soukromé i státní sféry, vrcholoví manažeři, zástupci krajských úřadů, školních inspekcí i pracovníci marketingových oddělení. Všichni poskytli studentům návodná hodnocení, co se jim povedlo a co je třeba ještě zlepšit a jak své aktivity změnit. Jedná se o lidi z praxe, kteří mají chuť pomoci studentům v jejich rozvoji. Jim samotným pak soutěž umožňuje nahlédnout do myšlení mladé generace a někdy i poznat nové neotřelé nápady. Prospěšnost mentorů a studentů je vždy vzájemná,“ poukázal Martin Smrž.

Oceněné studentské firmy:

1. Monst, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice (prodej pokojových květin)

2. Roze Brand, Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno (výroba a prodej ponožek)

3. Pulse Board, Gymnázium Boskovice (prodej a oprava elektrických skateboardů)