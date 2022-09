Například Ateliér Poner v Brně představí premiéru kolekce společenských šatů i módu na denní nošení. „V kolekci nazvané I will always love you se opět objevují kvalitní látky - hedvábí, taft, tvíd, ručně vyšívané prvky a zdobení. Vše je doplněno o kožené pásky, které celý outfit krásně pozvednou a na které já sama nedám dopustit. Tato přehlídka je poprvé jen za mé přítomnosti, neboť bratr Jakub bude na módní přehlídce v Bratislavě. A já už se těším do Brna,“ řekla o účasti značky sourozenců Ponerových na Fashion Night Brno Nikol Ponerová.

Stejně jako v loňském roce, nebude ani letos na mole chybět modelka Andrea Verešová: „Jsem moc ráda, že se něco takového v Brně koná a že se povedlo dát dohromady několik šikovných českých tvůrců. A těší mě, že jsme toho součástí. Značka AVER je výsledkem mé vášně pro módu, je určena všem ženám, které chtějí být originální, ale zároveň si zachovat minimalismus a čistotu. Oblečení navrhuji od výběru látek až po design. Celému našemu týmu záleží na kvalitě a dopadech výroby, a proto má naše oblečení certifikát, který označuje nejvyšší standard ve výrobě a zpracování textilu. Kolekce Unique jsou ušité z kvalitního Armani hedvábí, což je materiál, který se nemačká, a díky tomu je ideální a praktický na nošení, na cestování, společenské akce, ale i běžně do práce,“ popisuje svoji kolekci modelka a návrhářka Andrea Verešová.

„Na Fashion Night Brno se velmi těším," říká o nadcházející události modelka a majitelka značky Miss Czech Republic Taťána Makarenko. „Už loňský ročník jsem dostala možnost moderovat tuto prestižní akci a letos si to opět zopakuji. Je krásné vidět mé dívky na mole a zároveň být součástí takovéto akce jako moderátorka.”

O významu akce svědčí také záštita udělená primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou: „Jsem velmi ráda, že se také v moravské metropoli konají akce, kde se lidé mohou po prázdninách opět potkat, pobavit a ještě zhlédnout krásné prezentace šikovných českých tvůrců. Brno bývalo Mekkou textilního průmyslu a módy, a i proto jsem ráda za každou podobnou akci, která dění v našem městě oživí. Já se osobně těším na kolekce našich brněnských návrhářů Michaela Knota a Pavla Jevuly. Ale uvědomuji si, že to, co dříve bylo samozřejmostí - vyrazit ven na zajímavou akci - dnes už tak samozřejmé není. Proto si užívám každé příležitosti být "při tom" a podpořit eventy tohoto typu, které jsou ojedinělé.

Oděvní designér Pavel Jevula. Návrhář, který také představí premiéru své nové kolekce na letošní Fashion Night Brno. Držitel ocenění Top Styl Designer. Talentovaný návrhář nominovaný na cenu Czech grand design. V autorských kolekcích se zabývá sociálními tématy a používá netradiční materiály. Ve čtvrtek na Fashion Night Brno uvede novou kolekci inspirovanou konfliktem mezi popkulturou a udržitelností s názvem Žal.

Co vás inspirovalo stát se módním návrhářem? K módě a šití mne přivedla moje babička, které jsem pomáhal s šitím už od dětství.

Jaký je váš nejoblíbenější módní doplněk? Batoh z 3D síťoviny v kombinaci s kůží. A pro ženy malá kabelka/ ledvinka s řetízkem. Několik jich uvidíte v mojí nové kolekci:)

V jednom z rozhovorů jste řekl, že český nešvar je nosit sportovní módu každý den. Změnilo se od té doby v českém šatníku něco?

Od té doby se změnilo to, že se sportovní móda ještě více rozšířila, ale začala se kombinovat s elegantní, a to už je z módního hlediska zajímavé.

S jakými materiály nejraději pracujete a proč?

Mám rád vlnu. Je to přírodní materiál, který se dobře zpracovává a je elegantní. Otázka udržitelné módy a sociální téma se prolínají celou vaší tvorbou.

Proč je to podle vašeho názoru tak důležité?

Protože nadprodukce levného oblečení z Číny je dlouhodobě neudržitelná a zcela zbytečná. Pokud chceme zanechat planetu aspoň trochu použitelnou pro příští generaci, je potřeba koncept nekonečného růstu přehodnotit.

8. září představíte v rámci Fashion Night Brno vaši novou kolekci Žal. Můžete nám přiblížit více? Co bylo vaší inspirací a pro koho je kolekce určena?

V kolekci najdete inspiraci nejen enviromentálním žalem, ale také smutkem nad strádáním lidí ve válečných konfliktech. Proto jsem také jako hudbu ke kolekci vybral ukrajinskou kapelu Kalusch Orchestra. Charakteristický bucket hat jejich frontmana se objeví v kolekci hned v několika verzích. Jinak je kolekce určena lidem, kteří rádi nosí originální oblečení, které vydrží mnohem déle než jednu sezónu.

Jaký módní kousek je podle vašeho názoru nezbytný pro šatník dnešní moderní ženy/muže?

Sako pro ženy v oversize verzi, které se dá nosit jako šaty. Pro může je to bomber, který působí sportovně a zároveň se dá kombinovat i s elegantní módou.

Co vás kromě módy baví?

Sport. Rád se po městě dopravuji na kole, běhám.

Pokud byste měl zmínit někoho ze světových i českých návrhářských ikon, kdo vás nejvíce ovlivnil, či inspiroval, kdo by to byl?

Liběna Rochová, Alexander McQueen.

Co nejraději nosí Pavel Jevula?

Elegantní kalhoty, bombra a batoh.

Dita Brančíková