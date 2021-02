Napsali jsme tedy na jedinou adresu zjištěnou na obaleinfo@mil-pack.cz

Odpověď přišla téměř obratem. Uvádím ji celou, je to sice delší, ale poučné:

Dobrý den,

tímto reaguji na stížnost, kterou jste poslal do společnosti Milpack. Děkujeme za Váš e-mail a ceníme si Vašeho času při tvorbě tohoto e-mailu, naše společnost je dodavatelem sýrů pro výše uvedeného zpracovatele. Na základě Vaši stížnosti byl ihned osloven výrobce sýra, který mi poslal chemicko-fyzikální, senzorické a mikrobiologické analýzy k dané šarži. Žádná ze zaslaných analýz nevykazuje překročení, či nedodržení normy.

S dodavateli sýrů jsou vždy oboustranně odsouhlaseny jasné specifikace dodávaných sýrů. Specifikace sýrů udávají jednak obsah soli, ale také senzorické parametry a tedy i chuť, která má být, mimo jiné, příjemně slaná. Sýry přejímáme v paletových boxech, ve kterých jsou uloženy bloky sýra o váze 15 kilogramů a jsou vakuově zabaleny tak, aby byly maximálně chráněny před vnějšími vlivy. Z pochopitelných důvodů přejímka těchto sýrů zahrnuje především kontrolu zaměřenou na bezpečnost a zdravotní nezávadnost suroviny, tedy kontrola podmínek přepravy, neporušenost obalu a samozřejmě teplota suroviny. V této fázi tedy není reálné provádět senzorickou kontrolu ve smyslu ochutnávky sýrů. Následná kontrola, která se týká obsahu soli je ale samozřejmě zavedena a je dvojí. Jednak jsou vzorky sýrů odesílány do akreditované laboratoře na kontrolu nutričních hodnot, tedy i obsahu soli. Druhým typem kontroly je senzorické hodnocení.

Toto hodnocení provádí panel školených hodnotitelů, dle obecných zásad senzorické analýzy potravin. Je třeba brát v patrnosti, že výsledný chuťový vjem potraviny, tedy například slanou chuť, může ovlivnit, mimo obsah soli samotný, celá řada dalších faktorů, například teplota potraviny. Jiný chuťový vjem máme u chlazených potravin těsně po vyjmutí z lednice a po vytemperování na pokojovou teplotu. Další faktory zahrnují také samotného konzumenta, kdy má vliv například předchozí konzumace kávy, kouření, konzumace nápojů, nebo naopak sucho v ústech, konzumace sladké potraviny před slanou apod. Sýr jako potravina může i v rámci deklarovaných nutričních hodnot vykazovat drobné přípustné odchylky v řádech desetin procenta v obsahu soli a obsahu sušiny. I to samozřejmě může mít vliv na výsledný chuťový vjem. Věříme, že výše uvedené vysvětlení je pro Vás dostačující, a že zachováte přízeň našemu sýru.

Děkuji a přeji Vám hezký den

Michaela Čutíková

logistic department

Odepsali jsme taktéž obratem. Poděkovali jsme, napsali, že chápeme přísné postupy při výrobě i kontrole sýrů a nabídli, že pošleme plátek zbylého na ochutnání.

Následovala velmi rychlá a překvapivá reakce. Do Brna za námi přijela osobně paní Michaela Čutíková, pověřená samotným panem ředitelem, aby s námi celou věc osobně prodiskutovala. Kupodivu, nepřijela z Prahy, kde je sídlo firmy, ale z nedalekých Rosic, a to proto, že v Rosicích firma tu goudu balí. A nakupuje ji od různých výrobců (kde je zboží vyrobeno z čárového kódu nepoznáte. Může to být čárový kód země, kde je zboží baleno.)

Paní Čutíková přivezla i několik náhradní balíčků sýru, nikoli ovšem goudu, ale plátkový sýr ementálového typu, tentokrát vskutku znamenitý, rovněž balený v Rosicích.

Je pravda, že pokud jde o přesolenou goudu, nedobrali jsme se konkrétního zjištění, nicméně, chtěl bych firmě poděkovat za rychlou a vstřícnou reakci, i za pěknou češtinu, s níž je odpověď napsána a popřát jí a vlastně nám všem do nového roku hodně úspěchů, žádné reklamace a taky zdraví.

LADISLAV VENCÁLEK