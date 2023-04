Milovníci dobrého vína přijeli v sobotu 1. dubna do Velkých Bílovic na Břeclavsku. Konal se tam totiž už šestnáctý ročník oblíbené akce Ze sklepa do sklepa. Jde o největší vinařskou akci zaměřenou na putování po sklepech a následnou degustaci u nás. Pro návštěvníky se v tento den otevřelo na 50 vinařských sklepů. Byl u toho i náš čtenář Lukáš Hrdlička, kterému moc děkujeme za krásné fotky.

Ze sklepa do sklepa - hlavně za výborným vínem | Foto: Lukáš Hrdlička

Ze sklepa do sklepa je největší vinařská akce u nás. Zaměřuje se na putování po sklepech a degustaci v jednotlivých vinařstvích. A ochutnávat bylo opravdu co, protože lidé měli možnost navštívit až 52 sklepů. Červená, bílá i růžová vína. To všechno vinaři nabízeli. Cestování za lahodnými nápoji dokreslila navíc tradiční cimbálová muzika.

Na začátku putování dostal každý návštěvník skleničku pro ochutnávání, katalog zúčastněných vinařů a samozřejmě mapu, díky které se mohl orientovat. Pro přemisťování mezi vinařskými oblastmi šlo využít zdarma speciální autobusy, které mezi místy přejížděly.