Energická nestorka rock and rollu Suzi Quatro vystoupila v sobotu 22. dubna 2023 v brněnském Sonu. Vyprodaná hala přivítala zpěvačku bouřlivým potleskem.

Nestárnoucí zpěvačka Suzi Quatro zahrála v Brně. V červnu oslaví 73 let | Foto: Honza Král

Dáma s „baskytarou zavěšenou proklatě nízko“ oslaví na začátku června 2023 své 73. narozeniny. Suzi Quatro byla první ženou, která v rocku převzala do té doby výhradně mužskou dominantní roli v rámci kapely jako zpěvačka i muzikantka. Rodačka z Detroitu vydala v 70. letech sérii hitů, které získaly popularitu spíše v Evropě a Austrálii, než v její vlasti. V letech 1973 a 1980 získala 6 ocenění časopisu Bravo. V roce 2010 byla uvedena do Síně slávy. Prodala přes 50 miliónů desek.

Publikum nadšeně zpívalo a tleskalo, nechyběli ani písně z jejího repertoáru jako A Girl Like Me, přes Rocking In the Free World či Can the Can po samozřejmě nesmrtelné Stumblin In a If You Can’t Give Me Love. Věk je asi fakt jen číslo a tady toto bylo důkazem. Tolik energie, co zpěvačka, má můžeme jen závidět. Přejeme ji ať ji to zůstane a zase někdy najde cestu do Brna.

Honza Král