Den ruské kuchyně

Kdysi jsem dostala chuť na boršč. No, když ryze ruská polévka, chtělo by to i stylový druhý chod. Udělám salát Rassol, což je zdravější obdoba našeho vlašského salátu, protože je s červenou řepou. Každá zdatná kuchařka i kuchař mi dá za pravdu, že obojího se prostě nedá udělat málo.

Přítel jídlo odmítl z ryze ideologických důvodů. V Rusku byl na montáži, věděl, zač je toho tam loket. O to více se radovala sousedka, které jsem donesla rovnou čtyři porce, tudíž radostí skákala tři metry vysoko, že nemusí vařit dva dny. I jejímu manželovi chutnalo. Takže my, „staré struktury“, jsme se dobře najedly. Když jsem konečně po té kulinářské lopotě usedla ke stolu a pustila si televizi, aniž jsem jí jakkoliv přepínala na konkrétní kanál, objevil se na obrazovce název filmu Moskva sjolzam neverit s českými titulky. „To je snad pokyn osudu,“ vytanulo mi na mysli. Iluze ruské kultury v ten den byla přímo dokonalá. Nu, poka, nado proveriť moj russkij jazyk! A tak jsem se pocvičila i v ruštině.

Připouštím, film byl nebetyčná socialistická údernická "ptákovina", ale dodívala jsem se do konce, v rámci všeslovanské vzájemnosti to přece musím: „vydržať!“

Salát Rassol

250 g vařených brambor

250 g pečeného masa

2 vejce natvrdo

1 jablko

2 kysané okurky

1 slaneček

250 g červené řepy

Omáčka:

1/8 husté kysané smetany

2 lžíce octa

1 lžička hořčice

1/ šálku pokrájené petrželky a kopru

Jednotlivé součásti drobně nakrájíme, promícháme a zalijeme omáčkou.

Obložíme salátovými listy, rajčaty a okurkou.

Zdroj: Lánská, D., a kol. Koření pro každé vaření. Práce. Praha 1990, ISBN 24-019-90

(Místo octa dávám šťávu z citronu, která díky vitamínu C lépe uvolňuje vstřebávání železa obsaženého v mase a červené řepě. Nedávám kysanou smetanu.)

Křenová pomazánka

Křenová pomazánka ozdobená červenou řepou povzbudí kdejakou únavu a nadzvedne i každou letoru. Nejen červené víno, ale i červená řepa je na krvinky. Spolu s vlašským ořechem a nefalšovaným křenem vytvoříte přímo vitamínovou bombu, která vás nejen na jaře, ale i po covidu, rozhodně probere.

Doporučuji jíst do poledne maximálně, jinak budete večer ovečky počítat úplně zbytečně.

LENKA SEDMÍKOVÁ