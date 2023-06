Noc sokoloven v Brně. Podívejte se na místo, kde se svět hne a kam se síla napře

V pátek 23. června se otevřely brány sokolovny Sokol Brno, a to v rámci celorepublikové akce Noci Sokoloven. Sokolové během ní veřejnosti představili nejen svou historii a budovy samotné, ale i to, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou zájemci případně zapojit.

Noc sokoloven v Brně. Podívejte se na místo, kde se svět hne a kam se síla napře | Foto: Sokolské Brno

Projekt Noc sokoloven je jednou z top akcí naší jednoty, kterou každoročně pořádáme. V sokolovně na Kounicově ulici 22 jsme společně zažili spousty zábavy, přátelství, mnoho šikovných dětí a pro některé z vás mnohá nová poznání. Společně jsme prošli také sokolovnou během komentovaných prohlídek, cvičili jsme s nejmenšími i největšími, hráli jsme hry, učili se šermovat a bránit se. Po stanovištích s úkoly jsme putovali spolu se sokolíkem Pepíkem a naše síly jsme obnovili na venkovním posezení s občerstvením. Bylo to skvělé a děkujeme všem, kteří za námi přišli a prožili tuhle nezapomenutelnou noc! Těšíme se na vás příště. A ty co jsme inspirovali, přejeme úžasné letní měsíce plné zábavy, sportu a odpočinku. Užijte si léto v pohodě a v září NAZDAR! Sokol Brno I