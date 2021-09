Celkem 97 % Čechů si za poslední půl rok pořídilo nové oblečení

Za dobu šesti měsíců si téměř každý Čech zašel do obchodu pro něco nového na sebe. Při nákupu oděvů se lidé zajímají o cenu, kvalitu, pohodlí a také o parametry údržby. Oproti průzkumu provedeného před dvěma lety jsou pro ně rozhodující klíčové vlastnosti, jako je kvalita oděvu, značka a také země původu. Polovina Evropanů (přesně 49 %) zastává názor, že hlavním faktorem pro pořízení nového oblečení je právě kvalita. „Během dvou let se tento parametr zvýšil o čtyři procenta, stejně tak přikládají větší důraz na značku a stále více se zajímají o to, ze které země oděv pochází,“ popisuje Ladislava Zaklová, ředitelka sdružení SOTEX GINETEX.

Oděv bez etikety si většina lidí nechce koupit

Při výběru nového oblečení se zákazníci zajímají na prvním místě o velikost (96 %) a o materiálové složení (74 %). Neméně důležité jsou pro ně informace týkající se ošetřování výrobku, které jsou uváděny na etiketě v podobě symbolů údržby. Téměř šest z deseti Evropanů (59 %) věnuje při nákupu oděvu pozornost etiketě s informacemi k ošetřování výrobku. „Etiketa s doporučeními k ošetřování textilu je základní informací pro velkou většinu dotázaných, 74 % Evropanů by si nikdy nekoupilo oděv bez etikety,“ poukazuje na výsledky průzkumu Ladislava Zaklová a dodává, že nejvřelejší vztah k etiketám mají Britové a Němci. Bez kontroly etikety by si nové šaty nekoupilo, či zřídka pořídilo, 83 % spotřebitelů v těchto zemích.

Na 82 % Evropanů považuje informace na etiketě za důležité

Informace na etiketě je důležitá z několika důvodů, 34 % spotřebitelů uvádí, že dodržují instrukce, aby udrželi oblečení v dobrém stavu a mohli je déle nosit, 32 % chce předejít problémům při praní. Průzkum také odhalil, že 68 % dotázaných etikety z oblečení odstřihují. „Zatímco většina Evropanů uvádí, že etikety odstřihují, Britové je na oblečení raději ponechávají. Za odstraněním štítků z oblečení stojí především to, že škrábou,“ vysvětluje Ladislava Zaklová.

Spotřebitelé by uvítali na etiketách více environmentálních informací

Přesto, že si spotřebitelé stěžují, že jsou etikety příliš dlouhé (56 %), přejí si, aby obsahovaly více informací, zejména ty o životním prostředí. Například 65 % respondentů by uvítalo více instrukcí k environmentálně vstřícné péči. Nejvíce po nich volají v Itálii (80 %), Španělsku (69 %) a Francii (68 %). Více než polovina Evropanů projevila zájem dozvědět se z etikety informace o podílu recyklovaných vláken v jejich oblečení (57 %) a o ekologickém dopadu (56 %).

Lidé mění své návyky při péči o textil. Chtějí být ekologičtí

Správná péče o textil může přispět k lepší ochraně životního prostředí. Spotřebitelé si to stále více uvědomují a snaží se změnit své návyky při praní a sušení prádla. Z ekologických důvodů používá 54 % Evropanů správné množství pracího prostředku (oproti 36 % z ekonomických důvodů). Polovina (51 %) se navíc snaží prát prádlo při nižší teplotě (36 % to dělá z ekonomických důvodů) a 49 % respondentů naplní pračku na maximální kapacitu (40 % to dělá z ekonomických důvodů). Podobné to je u sušení prádla - 46 % respondentů uvedlo, že suší prádlo přirozenou cestou na čerstvém vzduchu proto, aby ulevilo životnímu prostředí.

Letošní průzkum byl proveden v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. V pořadí se jedná o třetí průzkum realizovaný společnosti IPSOS.

Eva Fruhwirtová