Novinka. Výstava 100 let/100 knih jek vidění v Moravské zemské knihovně

U příležitosti 100. výročí norsko-českých diplomatických vztahů připravil Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou výstavu 100 let/ 100 norských knih v českých překladech, která začala 9. listopadu v 15h za účasti norského velvyslance Roberta Kvileho, ředitelky Center for Norwegian Literature Abroad Margit Walsø a rektora MUNI Martina Bareše. Velvyslanectví Norského království v Praze také převzalo záštitu nad výstavou a současně zapůjčilo druhou, panelovou výstavu 100 let norsko-českých diplomatických vztahů, jež bude instalována ve 4. patře foyer knihovny.

Moravská zemská knihovna v Brně. | Foto: Deník/Eliška Gáfriková