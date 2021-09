Velké díky patří městu Rosice a Kulturnímu informačnímu centru, kteří nás od začátku podporují a bez kterých by se sen pár kamarádů nemohl uskutečnit.

Na cestě k obnovení jsme překonali mnoho překážek – hlavně se nám podařilo zapojit mladé lidí z Rosic se zájmem o folklór. I když jsme se často setkali s názorem, že hody do Rosic nepatří, nakonec se nám dostalo podpory, která nás hnala dál. Teď se můžeme pochlubit úspěšnými akcemi a třemi páry obnoveného rosického kroje. A přitom obnova se ze začátku zdála nemožná.

Co ale vše stálo za jejich obnovení po více jak padesáti letech? Jelikož zmínek o hodech bylo v rosické kronice minimum a nedochovalo se mnoho fotografií, dá se říct, že jsme začínali téměř od nuly. Při „pátrání“ jsme kontaktovali etnografický ústav, okolní vesnice, a poprosili o informace či fotografie místní občany.

Začátek září si lidé mohli užít již třetí ročník obnovených Rosických hodů. Nabízíme vám ohlédnutí díky fotografiím Adriany Rampáčkové, které za snímky děkujeme. Stejně tak nás těší i text od slečny Nikoly Švancarové, která se podělila o to, jak složité bylo hody v Rosicích na Brněnsku po letech obnovit.

