Byl to zprvu celkem klidný žabinský pátek, který nesliboval velká překvapení, ale pak se to stalo. Ve zdejším areálu u Salesiánského střediska mládeže se začaly plnit sny. Festival od dětí nejen pro děti nabídl letos plných 20 workshopů a 5 tanečních vystoupení. Třetí ročník BEST FESTU navštívilo přes 700 lidí.

Na Best Festu v Žabinách ožívaly sny | Foto: Petr Klang

„Sny se živé stanou, když z hlavy se dostanou, poslouchej své srdce, upřímně zeptej se, pro co hoří,“ tak zní úvodní slova hymny, která provázela celou akci zasvěcenou nejen dětským snům. A snilo se opravdu vydatně. Nejdříve děti z kroužků salesiánského střediska mládeže snily, o čem celá akce bude a co na ní předvedou, a pak se přišli zasnít stovky návštěvníků. Příležitostí k tomu měli víc než dost.

„Best Fest pořádáme třetím rokem a jedná se o přehlídku toho, co se děti v našich kroužcích naučily. Náš areál se na jedno odpoledne promění, z dětí se stanou vedoucí a příchozí účastníci jsou vtaženi do toho, co různé kroužky, které tu nabízíme, obnášejí,“ začíná myšlenkou celé akce hlavní organizátorka Barbora Klang.

Nabídka byla opravdu pestrá. Děti a jejich animátoři připravili dvě desítky workshopů, ve kterých tradičně nechyběly třeba hrátky s robotem, fotbalové soutěže, divadelní skeče nebo tvůrčí dílničky. „Letošní rok se vedle stálic předváděly výbušné pokusy, sestrojovaly letecké modely a ohýbala záda u gymnastiky,“ přidává novinky hlavní organizátorka. K tomu všemu přidali žabinští salesiáni našlapaný hudební doprovod. Vedle opravdu povedené hymny z pera Veroniky Bečicové, zpěvačky a kytaristky kapely Dobrá otázka, se předvedly děti z hudebních dílen a domácí kapela Kshandy. Jedenáctičlenný soubor teenagerů už natahuje své Kshandy několik let a výsledkem jsou v podstatě profesionálně zahrané pecky, kterými těší diváky nejen na salesiánských akcích.

Na Best Festu v Žabinách ožívaly snyZdroj: Václav Vlach

Když se dvířka všech workshopů pozavírala, přišla na řadu taneční vystoupení. Nejdříve nažhavily lačné publikum kroužky Dance Mixu a Taneční přípravky a závěr patřil pečlivě uchystanému překvapení. Za zvuků hymny se desítky dětí i animátorů pustily do výrazového tance. O tom, že výsledný výraz stál za to, nejlépe svědčí fakt, že celou sestavu vymyslela a vedla Terezie Lahodová, bronzová medailistka z tanečního mistrovství republiky.

„Bylo to úžasné, díky všem. Konečný tanec byl nádherný,“ rozplývala se na sociálních sítích jedna z komentujících návštěvnic. Akci si pochvalovali i mnozí další účastníci. „Nejcennější na Best Festu je za mě myšlenka od dětí pro děti. Moc se mi líbí, že lektoři, animátoři se na Best Festu trochu stáhnou a nechají účastníky aktivit komunikovat na mnohých stanovištích samostatně. Z pohledu účastníka můžu klidně říct, že Best Fest je o nás a s námi,“ přidává Michaela Vetišková, jejíž děti se na akci zařadily také mezi organizátory.

Takový byl letošní Best Fest. Plný zážitků, smíchu, překvapení a hlavně snů a naděje, že si je můžeme plnit mnohdy snadněji, než si myslíme. Tím ovšem předprázdninové reje u salesiánů v Žabinách nekončí. Už tento pátek chystají zdejší animátoři a lektoři Závěrečné dopoledne Klubu maminek, kde se mohou předškolní děti a jejich (pra)rodiče těšit na program plný písniček a zábavy. Celým dopolednem bude účastníky provázet jeden z nejslavnějších obyvatelů místních lesů – Ferda Mravenec. Poslední červnový pátek pak čeká školáky sladká mrazivá odměna a všechny bez rozdílu věku a studia táborák s voňavými špekáčky. Pokud vás dění u Salesiánů Žabovřesky zajímá, není nic jednoduššího než navštívit jejich stránky brno.sdb.cz

