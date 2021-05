Obrazy Antonína Vojtka, jak jste je ještě neviděli. Virtuální galerie z Břeclavi

Obrazy Antonína Vojtka vyrazily v měsíci dubnu do ulic Břeclavi a do přírody. Můžete se těšit na výstavu obrazů CESTOU neCESTOU v alternativním výstavním prostoru. Vzhledem k aktuálním opatřením je galerijní činnost do odvolání přerušená.

Obrazy Antonína Vojtka uvidí lidé zatím alespoň v alternativní virtuální galerii. | Foto: Jitka Vojtková