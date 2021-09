Od maličkých fiatů po americké koráby silnic a od velorexů po tatrovácké limuzíny přivezli milovníci veteránů na nedělní setkání v Břeclavi v areálu Pod Zámkem. Věhlas amerických automobilek zastupovaly tentokrát nejen třeba slavná Corvette nebo meziválečné stroje z produkce General Motors, ale třeba i poměrně nenápadný pradědeček dodávek a náklaďáků truck Graham z počátku dvacátých let minulého století. Milovnici veteránů se mohli potěšit i pohledem například na historické Peugeoty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.