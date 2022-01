Od úmrtí spisovatele, novináře a politika Jaroslava Marchy uplynulo šedesát let

Jaroslav Marcha (26. 5. 1880 – 29. 12. 1961), vlastním jménem Dominik Nejezchleb, se narodil v Babicích nad Svitavou a až do svých 28 let sedlačil na rodném gruntu. Po nocích studoval, začal přispívat do moravských novin a časopisů a psal své první knihy. Od roku 1910 se natrvalo usadil v Brně. Působil jako novinář, za agrární stranu se stal poslancem a od roku 1935 senátorem. Aktivně se podílel na moravském kulturním životě, mj. byl v letech 1936 – 1941 předsedou Moravského kola spisovatelů. Děkujeme Zdenku Laudátovi za zajímavý příspěvek

Spisovatel, novinář a politik Jaroslav Marcha zemřel před šedesáti lety. | Foto: se svolením Zdenka Laudáta