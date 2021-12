Kvůli zhoršující se pandemické situaci byla aukce pořádána on-line. Odstartovala 20. listopadu a trvala týden. V nabídce byly výrobky klientů Diakonie BETLÉM, umělecká díla místních tvůrců a skvělá moravská vína. „Standardně bychom společně s aukcí pořádali i společenský večer, který je pro nás krásnou příležitostí k osobnímu setkání s našimi dárci a přáteli. Ale bohužel letos kvůli aktuální pandemické situaci to nebylo možné,“ vysvětluje Jana Lexová, vedoucí vnějších vztahů a fundraisingu BETLÉMA.

Dražilo se celkem 72 exponátů. Vyvolávací ceny všech exponátů byly nastaveny nízko a do dražby se tak mohl zapojit každý, kdo se registroval na aukčním portálu. „O některé exponáty, zvláště tkané koberce ze Sociálně terapeutické dílny Radost v Brumovicích a maskota celé aukce, háčkovaného opičáka Rudolfa, byly svedeny urputné boje a jejich ceny se tak vyšplhaly na úctyhodnou výši,“ uvádí Lexová. Dodává, že za nejvyšší částku z darů přátel Diakonie se vydražila Pečená kýta, kterou si bude moci nový majitel zpestřit vánoční stůl a zaplatí za ni 18 500 Kč. Nejúspěšnější výrobky klientů byly hned 2, kovové hodiny zdobené smaltovanou ažurou a dřevěný houpací koník, každý za 10 000. O exponáty se podělilo celkem 35 vydražitelů.

Prodejem všech exponátů se podařilo získat neuvěřitelných 257 549 Kč. Aukci navíc podpořily místní společnosti, logistická společnost MOSS logistics, dodavatel zemědělské a dopravní techniky AGROTEC, a. s., obchodní společnost s nářadím IVK s. r. o. a reklamní agentura DD Tisk. Ty společně navíc navýšily výtěžek aukce o dalších 55 000 Kč. Diakonie BETLÉM v Kloboukách u Brna celou částku použije na projekt Rekonstrukce Domova Narnie.

„Domov Narnie v Morkůvkách slouží dětem s mentálním a kombinovaným postižením již téměř 30 let a jeho současná podoba vznikala od roku 1991 do roku 1997. Vnitřní prostory již neodpovídají současným trendům sociálních služeb, a navíc roste poptávka veřejnosti po službě týdenního stacionáře. To nás dovedlo k záměru rekonstrukce a rozšíření této budovy. Nechali jsme proto zpracovat odborný posudek, který doporučuje provedení vhodných stavebních řešení při modernizaci objektu,“ dodává závěrem Lexová.

Jana Lexová