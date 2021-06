Do akce Ukliďme Líšeň se zapojilo přes šedesát dobrovolníků. Podařilo se sesbírat šestitunový kontejner a dalších 120 pytlů odpadu. Akci pořádala jednota Orel Brno-Líšeň ve spolupráci s ČTU - TK Kamzíci Brno a Skautem.

Uplynulou sobotu se uskutečnila akce Ukliďme Líšeň, do které se zapojilo přes šedesát dobrovolníků. | Foto: Petra Švehlová

Sešlo se přes šedesát dobrovolníků, bylo také hodně dětí, což nás mile překvapilo, neboť je důležité, aby děti věděly, že odpad patří do koše a ne do přírody. V plánu bylo uklidit několik lokalit, jako jsou Hády, okolí sběrného dvora na ul. Josefy Faimonové či silnici od spalovny k zastávce Bílá hora nebo okolí přestupního uzlu Billa a přilehlé nákupní centrum. Do turisticky vyhledávané lokality Hády zamířili mladší účastníci z táborového oddílu Kamzíci. "Toto místo je tradičně zahlcené odpadem především od turistů, neboť zde dlouhodobě chybí odpadkové koše", říká Chaloupka. Sběr začal již v okolí autobusové zastávky, pokračoval přes přilehlé parkoviště až k vyhlídce. Uklizeno bylo také okolí vysílače a Růženin lom.