Od pondělí se již dají plánovat výlety. Co říkáte na Znojmo? Po městě se se svými toulavými botami a věrným mobilem vypravil na procházku čtenář Deníku a tamní "domorodec" Zdeněk Gajdůšek. Podělil se o své fotky z vycházky od severu k jihu Znojma.

Velikonoční procházka Znojmem. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Jak jsem tak letos šel, přemýšlel jsem a vzpomínal. Když jsem míjel sochu Prokopa Diviše, přemítal jsem, copak by asi tenhle badatel povídal, na to, co se dneska děje. Kousek dál u kavárny vedle uličky ke Slepičímu trhu jsem si pro změnu vzpomněl, že tam bývala pekárna a když jsme se s kamarády za svítání vraceli z Bambus baru, prodal nám pan pekař čerstvé housky z okna. A pak jsem pokračoval až dolů k řece a kolem Louky domů. Jak říkáme my dříve narození: Motor musí pořád běžet!