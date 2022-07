Rex je jedenáctiletý kříženec kavkazského ovčáka a moskevského strážního psa a do svých deseti a půl let žil u milujícího majitele nedaleko Boskovic. Ten naučil psa základním povelům, poslušnosti a chůzi u nohy s vodítkem.O Rexe bylo skvěle postaráno až do doby, kdy jeho páníček přišel o bydlení a musel se pejska s těžkým srdcem vzdát. Rex putoval do útulku. Díky své houževnatosti si v útulku rychle zvykl a se změnou se vypořádal po svém. Po pár dnech už byl opět veselý a hravý.