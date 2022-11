Pád streamera z mrakodrapu i Komenský. Mladé skladatelky napsaly soudobé opery

Dvě autorské opery zkoumají aktuální témata a zabývají se několika otázkami. Jaké to je, když se člověk teprve učí rozeznávat dobré a zlé? Čím více jsme sami, tím ustavičněji hledáme, co by nás z naší samoty vyvedlo – láska, Bůh, peníze…? Světová premiéra inscenací J.A.K. z Labyrintu a Kalvárie zazní v rámci mezinárodního festivalu Janáček Brno a studentského projektu Komorní opery Hudební fakulty JAMU již od 10. do 16. listopadu 2022 v Divadle na Orlí.

Kalvárie – aranžovací zkouška. | Foto: Jan Šmach

Nezkušeného Poutníka, dle námětu Jana Amose Komenského, provází v humorné i vážné opeře J.A.K. z Labyrintu postavy Všudybud a Mámení. Na cestu labyrintem nasazují Poutníkovi uzdu a růžové brýle, přes které však koutkem oka vidí, jak se věci doopravdy mají. Všudybuda a Mámení doplní studenti oboru Činoherního herectví z Divadelní fakulty JAMU v 5 oblastech společnosti - zdravotnictví, vzdělání, řemesla, politika a jídlo. Obsah libreta poukazuje na Komenského myšlenky, které jsou díky své nadčasovosti stále aktuální a platné. Skladatelka a libretistka opery Noemi Savková doplňuje: „V opeře J.A.K. z Labyrintu jsem si chtěla vyzkoušet polystylovost, takže v ní posluchač zaslechne třeba i lidovou píseň nebo postupy z populární hudby.“ Všude lebky a pavouci: Mrkněte, jak to vypadalo na stezce odvahy v Řeznovicích Opera Kalvárie se odehrává v současném světě a její příběh je inspirován skutečným incidentem streamera Wu Yongninga. Ten v roce 2017 zemřel při pádu z 62 patrového mrakodrapu při snaze vyfotit selfie. Skladatelka a autorka libreta Markéta Brothánková vysvětluje: „Námět opery reaguje na aktuální dění ve světě, na sociálních sítích a izolovanost a samotu lidí, žijící v určité virtuální bublině.“ Děj je rozdělen do 14 zastavení z dnešního světa propojených s křížovou cestou Ježíše Krista. Libreto, jehož spoluautorem je režisér inscenace Marek Řihák, sleduje příběhy příslušníků dvou rodin a věnuje se tématům jako je adopce, sláva, alkoholismus a víra. „Opera je dle mého názoru krásným důkazem, že tento žánr bude mít i v budoucnu co nabídnout právě díky mladým autorům, kteří jsou schopni reflektovat současnou dobu,“ dodává Řihák. Sport, tanec i počítačové hry. Festival Life! v Brně rozhodně nenudil Komorní opera Hudební fakulty JAMU je studentský projekt nabízející studentům praktickou zkušenost z přípravy opery v reálném divadelním prostředí. Všechny důležité složky inscenace, režie, dirigenti, zpěváci, hudebníci nebo produkce, tvoří studenti napříč katedrami Hudební fakulty JAMU. Na projektu se však podílí i studenti Divadelní fakulty JAMU, tedy scénografové, již zmiňovaní činoherci či studenti audio-vizuální tvorby. Letošní opera je také jedním z dalších výstupů oslav 75. výročí od založení Janáčkovy akademie múzických umění. Premiéry: 10. listopadu v rámci festivalu Janáček Brno a 12. listopadu od 19 hodin

Reprízy: 13. a 14. listopadu v rámci festivalu Janáček Brno, 15. a 16. listopadu od 19 hodin