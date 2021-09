Na Pálavu jezdím už pátým rokem. Poprvé jsme se synem jeli v roce 2017, na týdenní dovolenou s ubytováním v Dolních Věstonicích. Sestřenice tam jezdí už asi patnáct let a jednou mi napsala, jestli nechceme jet taky, jezdí tam s kamarády a dětmi. Neváhala jsem a jeli jsme. Děkujeme Pavle Koníčkové za pěkný příspěvek a krásné fotky.

Z dovolené na naší zamilované Pálavě. | Foto: Pavla Koníčková

Už jen to prostředí a vinice na mě působily tak klidným dojmem. Rádi se synem cestujeme po ČR a poznáváme nová místa, byl to pro nás tedy ráj pro nové objevování. Každý rok nesmí chybět výšlap na Děvičky, při západu slunce je to kouzelný pohled. Letos jsme přidali výšlap na nejvyšší bod "Vysílač - Děvín", výhled k nezaplacení. Určitě stojí za to navštívit Jeskyně na Turoldu, Vinařství u Kapličky, nedaleko vinařství je rozhledna Maják, zámek Mikulov, Státní zámek Lednice, prožít krásnou plavbu lodí po Dolní nádrži Nové Mlýny. Za návštěvu určitě stojí i rozhledna Dalibor, zámek Valtice, Svatý kopeček v Mikulově, všude je moc krásně. Pálava je prostě naše srdcovka.