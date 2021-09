Dvanáctka ostrých přihlášených soutěžících, ženy i muži, minimálně šest kol a pořád zvyšující se obsah Capsaicinu. Taková bude letos soutěž v pojídání chilli. Omáčky, papriky, extrakty… všechno naservírované v té nejlepší kvalitě. Před zraky diváků se budou konzumovat kousky saž milionovými čísly SHU (Scoville heat units–stupnice pálivosti papriček). Tuhle show stojí za to vidět! Začneme v šest hodin odpoledne. A navíc 10 % ze sobotní tržby našich partnerských restaurací půjde na podporu nemocného Kubíka Melouna. Malého bojovníka s cystickou fibrózou.

Chili v čokoládě, chilli v pivu, v burgerech, omáčkách, pestech, pyré, v nachos, v indickém jídle, v koření,v medovině, a tak dála. Milovníci ostrýchchutí si opravdu přijdouna své. Vybírat se bude také chilli „Výrobek roku“.Ti, kdo pálivé nemusí, nepřijdou zkrátka. U každého stánkubude minimálně jedno jídlo, které nepálí. Kdo chce mít chilli premiéru, může! Papričky té nejlepší kvality budou po celou dobu akce kochutnáníi na prodej. Takové, co běžně k dostání v supermarketech nejsou.

Kdyby vás v sobotu vBrně tak trochu štípaly oči, nedivte se. Je to tím, že v jedenáct hodin odstartuje 9. ročník akce Chillibraní a Chilližrout!Pěkně ostrá akcička, která má vBrně již svou tradici a spoustu příznivců, první zářijovou sobotupobaví všechny návštěvníky. I když se již podruhé uskutečnívmenším měřítkua bez vstupného, neztratí na kvalitě. Chilli bude vonět všude! Zlatým hřebem akce bude v šest hodin souboj chilližroutů o titul Mistra ČR a SR v pojídání pálivého.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.