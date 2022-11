Dne 26. května 2022 to bylo přesně šedesát let od ukončení provozu staré Tišnovky a přesunutí veškeré železniční dopravy na novou havlbrodskou trať. Toto výročí nemohlo zůstat mezi nostalgiky a husovickými patrioty bez povšimnutí. A tak jsme se s kamarádem, starostou Brna Severu Martinem Malečkem dohodli, že na tuto skutečnost zavzpomínáme.

Pozveme pár kamarádů do parku Tišnovka v Husovicích a u ohýnku při kytarách a buřtech zavzpomínáme na staré časy, kdy tímto parkem stará Tišnovka procházela a projížděly po ní vlaky. Tato myšlenka se nám natolik líbila, že jsme začali usilovně pracovat na přípravách.

A co kdybychom nepozvali jen kamarády, ale víc pamětníků? A co tak posbírat pár historických fotografií a k tomuto výročí vydat sborníček? Taky by nebylo od věci dronem natočit, kudy ta stará Tišnovka vlastně jezdila. Celá akce nás pohltila a do týmu jsme přibrali kamarády, co se historií železnice zabývají, Jirku Kotrmana a Jirku Ambrose a také kameramana Davida Jedlinského a tvůrce filmu Matěje Zlatěva.

Po staré Tišnovce projel poslední vlak před 60 lety. Výročí připomenou v sobotu

Do práce jsme se pustili s více jak ročním předstihem a dílo začalo vzkvétat. Z posezení v parku se stala komentovaná prohlídka míst, kudy trať vedla, zpřístupnili jsme předmostí bývalého mostu v Husovicích na Vranovské, tamtéž jsme odkryli pamětní desku, ze sborníčku se stala krásná kniha o dvěstě třiceti stranách s podrobným popisem vzniku tratě a historií jejího provozu, dobovými a současnými srovnávajícími fotografiemi, plány tratě, spoustou původních dokladů, koncesí, jízdních řádů a samozřejmě vzpomínkami pamětníků a z dronového náhledu vznikl poutavý dokumentární film.

Celá akce, prohlídka tratě, křest knihy a promítnutí dokumentu se konalo za obrovského zájmu veřejnosti v sobotu 28. května. Na akci došlo přes šest set zájemců a vše dopadlo na výbornou. Jediným nedostatkem byla skutečnost, že se všichni zájemci nedostali v závěru akce do Kulturního střediska Omega na Musilce, kde jsme v premiéře zmíněný dokumentární film o staré Tišnovce promítali.

A tak jsme se dohodli, že na podzim promítneme reprízu. Sál Kulturního střediska Omega jsme objednali na pondělí 14. listopadu 2022, a aby se jen nepromítal film, připravili jsme krátký šot z květnové akce a také virtuální prohlídku s promítáním dobových fotografií. Sál Omegy jsme opět zaplnili, repríza části programu k 60 letům zániku železniční trati stará Tišnovka přilákala skoro tři stovky lidí, včetně pamětníků, kteří na staré Tišnovce jezdili anebo jako děti v zářezu tehdejší trati dováděly. Mnoho z příchozích si dodatečně pořídilo v květnu vydanou knihu. V knize uvedenou báseň o staré Tišnovce přednesl jako tehdy při jejím křtu básník a kmotr knihy Otakar Štěpánek, kterému jsme s Martinem Malečkem, Jiřím Kotrmanem a Jiřím Ambrosem udělali jako autorský tým doprovod.

Ivo Pallich