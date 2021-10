Léto se již v půli týdne přehouplo do podzimu. | Foto: Pvel Kyselák

Také milujete procházky na přelomu léta a podzimu? Listí se začíná zbarvovat, děti natěšeně sbírají kaštany, žaludy nebo ořechy. A známé dominanty vašeho města se začínají oblékat do podzimních barev. Těšíme se i na vaše fotky z procházek či výletů na brnensky@denik.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.