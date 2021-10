Do Lysé nad Labem na nejstarší středoevropskou výstavy koní zavítala Marie Nezbedová z Vyškova. Společně s ostatními příznivci jezdeckého sportu, vozatajství a drezury si užila pestrý program i krásu koní. Děkujeme za povedené snímky i působivé ohlédnutí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.