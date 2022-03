Odjeli jsme ve čtvrtek 3. března o půlnoci a vrátili se v sobotu ráno. Za tu dobu jsme spali hodinu a stalo se toho tolik!

Hned první den jsme na hranicích vyložili náklad a na polsko - ukrajinských hranicích v Přemyšlu se pomale rozhlíželi a zorientovávali. Našli jsme koordinátorku našeho projektu a přes ní rodinu, kterou jsme měli odvézt do České republiky.

Žluto modrá barva zaplnila náměstí Míru. Veselané koncertem podpořili Ukrajinu

Hraniční přechod Przemysl - Medyka je místo, kam se uprchlíci soustřeďují a odtud se je všichni všemožně snaží dostat kamkoli po Evropě. Všude stály autobusy z Německa, Finska i z jiných států a mikrofonem hlásili, kdo chce jet do jejich země, ať nasedne.

Bylo to tam trochu zmatené, ale všichni se snažili dělat, co mohou. A pomoc je potřeba naprosto odkohokoliv. Nevím, jak to všechno popsat, takže poslední fotka je screen zprávy, kterou jsem posílala mé švagrové v sobotu večer - a tak to prostě je. Byli jsme celou situací dojatí, ale snažili jsme se za každou cenu pomoci.

Jen dodám, že za celou dobu mezi tou hromadou lidí jsem neslyšela ani neviděla, že by na sebe někdo křičel nebo vybouchl. Pláč je všudypřítomný, ale vždy trvá u každého jen chvilku, jelikož všichni jsou tak nějak odhodlaní a chápou, že momentální situaci musí řešit a ne ji propadnout.Bylo mi hloupé ty lidi fotit, ale pak jsem pochopila, že jsou vděční, že je v těchto šílených situacích někdo zachytí, protože v tom v tu chvíli díky tomu prostě nejsou sami.

Podařilo se nám dostat do České republiky jednu rodinu, která je na fotce. Už na začátku jsme se s manželem domluvili, že najdeme rodinu, která nemá žádný cíl, nikoho, za kým by jeli, nikoho, s kým by byli už domluvení. Rodinu jsme odvezli do České republiky, zaregistrovali ve dvě hodiny ráno v Olomouci, aby měli vše zařízené a ubytovali jsem je na ubytovně. Když nám po cestě volal přes videohovor táta 14letého kluka, slova díku jsme slyšeli v pár vteřinách tolikrát. Dost těžký nepropadnout pláči

Blansko pomáhá Ukrajině. Umělci při koncertu a výstavě vybrali 150 tisíc

Každopádně, jsme rozhodnuti jet tam znovu. Nasbírali jsme už kontakty a trochu se v tom všem zorientovali. Rádi bychom ještě pomohli. Budeme se snažit dostat věci ze sbírky opět na ukrajinskou stranu, protože to je složitější a víme, že tam je jejich potřeba neskutečně velká. Rádi bychom také pomohli s převozem uprchlíků do bezpečí. Kontakty už nějaké máme, takže věřím, že by to neměl být až takový problém.

Studentka Julija: Ukrajina se nedá, není součástí impéria. Selhala diplomacie

Sháníme věci pro ukrajinskou armádu, takže vše užitečné, co se dá ještě koupit v armyshopech nebo co lidé mají doma. Dalekohledy, noční vidění, vysílačky a jiné věci. Seznam věci je ve fotogalerii. Pokud chcete pomoci, prosím, kontaktuje mě na sociálních sítích.



Saša Šerá Sekaninová