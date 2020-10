Přidat se chtěli i v USA, Chorvatsku, Dánsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu, v Kanadě či na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku, ve Španělsku a Portugalsku, v Litvě i Singapuru - tedy celkem ve čtyřiadvaceti zemích světa!

Velkolepou oslavu výročí narození Hanse Christiana Andersena připravovali v knihovnách, školách, v klubech dětí, divadlech a dalších komunitních místech, kde všude měly děti po celou noc trávit báječný program spojený se čtením pohádek nejrůznějšího druhu a připomenout si, jak skvělé je číst, a to nejen pohádky!

Bohužel, okolnosti nebyly pohádkám nakloněny, vzhledem ke koronavirové pandemii muselo být pohádkové nocování přesunuto. Jubilejní Noc s Andersenem by tak měla proběhnout v pátek 9. října 2020. Vyhlášení nouzového stavu nám sice všem komplikuje život, my se však nechceme nechat otrávit! Nocování bude! Ale jiné… když nemůžou děti na pohádkové nocování do knihovny či školy, pokusíme se přenést atmosféru "noci" k nim domů. Pomozme dětem a rodičům objevit a znovu si užít společné chvíle s knihou.

Milé děti, milí rodiče! Uspořádejte si svou vlastní noc! Zkuste věnovat páteční večer společnému čtení, rodinnému divadélku s literárními předlohami, společnému povídání o tom, co rádi čtete, malování obrázků inspirovaných četbou, připravte si čtecí doupata či polštářky, napište společný příběh či natočte video, jak si společně čtete! Najděte si pohádkový recept a společně si něco upečte… Můžete si také noc rozdělit - do půlnoci si číst s dětmi, po půlnoci pak bez dětí.

Buďte na příjmu, sdílejte na FB Noci s Andersenem nebo pošlete na e-mail nocsandersenem@gmail.com fotky nebo kraťoulinká videa, jak si čtete či pochutnáváte na pohádkových dobrotách. Došlé zprávy slosujeme a 15 dětí odměníme krásnou knihou z nakladatelství Argo nebo audioknihou vydavatelství Tympanum.

HANA HANÁČKOVÁ, MIRKA ČÁPOVÁ