Železnice z Brna do Tišnova byla otevřena 2. července 1885. Parní lokomotivy dýchavičně supěly ze Zábrdovic či z opačné strany od Králova Pole do kopce v Černých Polích. Lokálka, která byla na přelomu 19. a 20. století prodloužena do Havlíčkova Brodu, přestala stačit novým požadavkům. V roce 1938 se začala stavět nová trať – nová Tišnovka – přes Křižanov, která v Brně vedla ze Židenic přes Maloměřice. Provoz na ní byl zahájen 20. prosince 1953. Nicméně ještě téměř devět let jezdily osobní vlaky mezi hlavním nádražím a Královým Polem po staré trati přes Zábrdovice.