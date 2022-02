Ticho, prázdno a sláva zarostlá křovím. Vydejme se po stopách starých mlýnů

Čtenář reportér Čtenář

Je to už řada let, co v těchto mlýnech utichl ruch a shon všedního dne. Teď mnohé z nich chátrají a čekají na záchranu. Snad mají ještě naději, že se do jejich zdí opět vrátí život. Podívejte se na působivé fotografie starých mlýnů na Vysočině, které poskytl Jan Šafránek. Děkujeme za možnost zveřejnění.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dolní Bradáčův mlýn | Foto: Jan Šafránek