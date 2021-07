/FOTO/ Štěpán Tóth spolu s kolegou Petrem Hofírkem se jako zaměstnanci Severočeské Vědecké knihovny Ústí nad Labem vydali pomoci na jih Moravy po děsivém tornádu. Posílají odtud reporty domů na sever Čech. Tornádo Morava – den pátý.

Den pátý byl velice silný, dlouhý, náročný. | Foto: Štěpán Tóth

Přátelé omlouvám se, ale dnes nás to tak semlelo, že nic vtipného mne prostě nenapadá, ať se snažím sebelépe. Ranní odjezd byl drobně chaotický. Museli jsme do Euromatu vyřídit odvoz materiálu, od kamarádky z LenkyDorty.cz jsem musel naložit krmivo pro koňaře, tak jsme bohužel jako první odpoledne dorazili do Hrušek. Dojeli jsme až k domům, které jsme pomáhali zachraňovat předminulý týden. K našemu zděšení zůstali jen tyto dva sousedící domy stát.