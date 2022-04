Již uběhlo několik týdnů od toho, kdy se Ukrajina ocitla v invazi a statisíce občanů muselo opustit svou rodnou zemi, aby se zachránilo před bombardování měst. Těhotné ženy, malé děti, starší lidé i nemohoucí se ve hladu a žízni snažili zachránit to nejcennější a odejít za hranice. Spousta z nich přišla i k nám, na uzemí České republiky. Nyní stojíme i my před volbou. Jen se dívat nebo pomáhat. Projekt Počítače dětem společně s dobrovolníky se rozhodl pomáhat.

22. dubna se I. Vicemiss České republiky a Miss Naděje pro rok 2021 Sarah Horáková vydala do ukrajinského centra, které se nachází v Brně na Moravském náměstí, aby splnila důležitou úlohu, aby předala devět počítačů od společnosti Mironet do dobrých rukou. Zapojení a první seznámení s technikou bylo nutností, jelikož spousta maminek a dětí z Ukrajiny ještě neumí česky, tudíž jim bylo vše vysvětleno, aby se počítače mohly využívat naplno hned od začátku.

Jak Sarah uvedla: „Bylo mi ctí podílet se na tomto předávání a seznámit se s tolika talentovanými lidmi. I přes to, že rusky umím pár slovíček, byla jsem překvapena, že v komunikaci jak s dětmi, tak s rodiči jsme neměli takový problém. Spousta z nich již umí po lekcích češtiny základní fráze a další část se snaží mluvit plynule anglicky. Počítače budou sloužit především k vzdělání dětí a pomoci ve školách, avšak také nějaké počítače budou určeny pro pomoc maminkám. Aktuálně se maminky snaží najít práci a k tomu je nutné mít životopis v angličtině nebo v češtině a také dnes najdou mnohem více inzerátů na sociálních sítích a webových stránkách, než třeba na informačních tabulích a novinách. Dlouho jsme si spolu povídali a byla to pro mě velká motivace a zkušenost. Musíme si všichni vážit toho, co máme a pokud nám zbyde čas, je úžasné jít do ulic a vykouzlit lidem úsměv na tvářích. Myslím si, že v takové době je důležité se radovat i z maličkostí a užívat si každého dne, kdy jsme zdraví.“

V závěru dne jsme měli tu možnost udělat i rozhovor s majitelkou centra a dalšími dobrovolnicemi, které se snaží naučit zájemce česky a anglicky. Za pouhých pár týdnu v Brně vyrostlo příjemné zázemí pro všechny, kteří potřebují pomoci. Sarah se zúčastnila i jedné malé vyučovací hodiny pro malé děti. Je chválihodné, kolik smutku a rodosti je ve stejnou dobu v jedné místnosti.

Bylo nám potěšením být nápomocní v této těžké době a ukázat, že i České republika umí a chce pomáhat. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat nějakou pomoc my. Děkujeme za podporu a důvěru.

