Budování napojení mostu brněnského Velkého městského okruhu v úseku pod centrem Lerk a nedaleko kasáren v Židenicích do tunelu pod Vinohrady nyní přibrzdil sníh a také vánoční svátky. To je zřejmé z toho, že ve sněhu nebyly vidět žádné stopy po pracovních aktivitách. Jinak zde bývá docela rušno až do večerních hodin. Nicméně mosty již docela slušně povyrostly.