Podívejte se, jak rozkvétají podyjská vřesoviště. Zvou na výlet do přírody

Přemýšlíte, kam na výlet. Vydejte se do Podyjí na Znojemsko. Právě rozkvétá vřes a podyjská vřesoviště se barví do růžovofialova. Vřes obecný u nás roste často v místech, kde dříve býval světlý listnatý les. Po vykácení se na těch místech pásl dobytek. Plochy jsou to neúrodné, skalnaté, písčité, a tak nebyly vhodné na zakládání polí nebo vinic.

Vřesoviště v Podyjí rozkvétají. | Foto: Veronika Králová