Pohádky, výlety, tvoření. Horizont pro Ukrajinu pomáhá různými aktivitami

Horizont pro Ukrajinu je název ročního solidárního projektu, který pětičlenná skupina mladých lidí realizuje od srpna 2022 s cílem integrovat ukrajinské občany, především maminky s dětmi a mládež do 17 let, žijící ve městě Ivančice a okolí, do naší společnosti. Nejrůznějšími aktivitami se chceme zaměřit na integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti v okolí.

Různé aktivity pomáhají při integraci ukrajinských uprchlíků. | Foto: Dagmar Šacherová

Do aktivit se zapojují také české maminky s dětmi, a tak vzniká aktivní participace, soudržnost, vzájemné porozumění a respekt k oběma národním skupinám. Projekt je spolufinancován Evropským sborem solidarity Evropské unie a podporován Střediskem volného času Ivančice. Záměrem a náplní projektu Horizont pro Ukrajinu jsou jednorázové a pravidelné aktivity různého zaměření, které nám pomáhá realizovat Středisko volného času Ivančice. Projekt odstartoval v srpnu a bude trvat do července 2023. Stará opuštěná elektrárna zalitá modrým světlem. Z výšky padá sklo a kameny Zatím máme za sebou několik akcí. Koncem letních prázdnin to bylo Pohádkové dopoledne, kdy se děti zapojovaly do venkovních her a soutěží, doplněných loutkovým divadlem, v září naučná Zábavná stezka plná hádanek a rébusů, říjnové Zábavné podzimní tvoření a listopadové Hrátky s keramikou, kde se nejen děti seznamovaly s keramickou hlínou a společně s rodiči vyráběli vánoční dekorace. Již nyní se chystáme na Vánoční tvoření či Deskohrátky, které nás čekají v následujících měsících. Do července se ještě uskuteční cvičení, naučný program o životě na farmě, společné pečení, výlet s poznáváním Ivančic a okolí nebo olympiáda všestrannosti. Souběžně s těmito akcemi probíhá pro maminky s dětmi setkávání se společným programem. Tímto projektem chceme prohloubit vztahy nejen v rodinách, ale i mezi rodinami navzájem, dále integraci ukrajinských uprchlíků a podporu místní veřejnosti i veřejnosti okolí. Daniela Hájková, členka realizačního týmu projektu