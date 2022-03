Kostely, uličky, věže i rozhledy v centru Znojma osloví nad každého návštěvníka Znojma. Historické jádro města zaujalo i Jiřího Baisu, který se do Znojma přijel podívat ze severní části kraje. Zaujaly ho kostely sv. Michala i sv. Mikuláše, radniční věž, podívat se šel i do Louky. Nahlédněte do naší galerie.