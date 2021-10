Prázdné hospody i ulice plnější turistů viděl při své další procházce Prahou Zdeněk Gajdůšek. Děkujeme mu za pěkné fotky a zajímavý příspěvek.

Z podzimní procházky Prahou. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Sotva začal podzim, zajel jsem se zase podívat do Prahy a projít si centrum naší metropole. Z Václaváku jsem vyrazil přes Národní ke Karlovu mostu a Starým Městem a zastavil jsem se i v galerii ve Smečkách. Cestou jsem si všímal, že ulice jsou už plnější a turistů začíná přibývat. S nimi také pouličních umělců, vůbec na Karlově mostě, a také žebráků. Z Karlova mostu jsem sešel na Kampu, abych se zastavil u nedávno odhaleného pomníku. Praha jím vzdává hold 313 newyorským hasičům, kteří zahynuli v New Yorku při zásazích po útocích 11. září. Už je to dvacet let…Když už jsem tam byl, zase jsem se zastavil u Werichovy vily a přemýšlel jsem, co by pan Werich i básník pan Holan na to, co tu dneska máme a zažíváme, říkali…