Jeden za všechny, všichni na start! To je letošní motto T-Mobile Olympijského běhu, který ve středu 19. června zavítá také do Ivančic. Největší běžecká akce v Česku se koná na oslavu olympijských hodnot a myšlenek a letos je hlavním tématem hodnota “přátelství”.

Olympijský běh v Ivančicích. Účastníci podpořili myšlenku fair play i nadaci. Archivní foto z roku 2023 | Foto: Dagmar Šacherová

Zúčastnit se mohou děti i dospělí všech věkových kategorií, kteří rádi sportují. Startovné lze koupit pouze online na webu olympijskybeh.cz a část z něj jde zároveň na podporu České olympijské nadace.

Akce je spojená s oslavou Olympijského dne a v České republice se koná již od roku 1987. První ročník inicioval legendární běžec Emil Zátopek. Organizátoři letos znovu počítají s větším zapojením sportovců a olympioniků ze všech koutů republiky, kteří buď závod také poběží, nebo se zapojí do předávání medailí v cíli.

Brno bude o pololetních prázdninách Ledové. A to hned na několika místech

Po celém Česku se uskuteční na 90 olympijských běhů se společným startem v 18 hodin. Mezi nimi nebude chybět ani závod v Ivančicích, který nabídne trasu na 5 a 2,5 kilometrů. Připraven bude i závod pro děti do 15 let o délce 400, 800 a 1200 metrů. V rámci T-Mobile Olympijského běhu také pokračuje soutěž o VIP vstupenky na Olympijský festival, který se bude konat u jezera Most během olympijských her v Paříži 2024.

K medailové stuze s olympijskou hodnotou VÝJIMEČNOST a FAIR PLAY z posledních dvou ročníku mohou tentokrát běžci přidat stuhu s hodnotou PŘÁTELSTVÍ. Ti, kteří posbírají všechny tři stuhy s olympijskými hodnotami, budou zařazeni do slosování o VIP vstupenky. Registrace do všech závodů probíhají pouze online na www.olympijskybeh.cz až do 7. června. Do konce března je startovné pro dospělé za nejvýhodnější cenu.