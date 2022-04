Před 100 lety se narodil architekt Jaroslav Ledvina, autor hotelu International

Dnes je to přesně sto let, co se v Brně narodil významný brněnský architekt Jaroslav Ledvina (18. 4. 1922 – 16. 1. 1989). Známý je především jako vůdčí osobnost vývoje školských budov v Československu, a to od mateřských škol až po vysoké.

Brněnský architekt Jaroslav Ledvina s ženou a dcerou. | Foto: archiv rodiny