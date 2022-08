Brno se ubránilo jako jediné město na Moravě. Díky tomu potom Švédové nezaútočili ani na Vídeň a Brnu to přineslo status hlavního města Moravy, který do té doby měla Olomouc. S obléháním Brna je spjata nejznámější brněnská pověst, která vysvětluje tradici, proč se zvoní na Petrově poledne o hodinu dřív. Švédové podle ní obléhali město již více než tři měsíce a jejich útoky ani snahy město vyhladovět nevedly k cíli. 15. srpna podnikl velitel švédského vojska Torstenson generální útok s prohlášením, že pokud město nepadne do poledne toho dne, obléhání skončí a odtáhne pryč. Jeho výrok se prý donesl Brňanům, a když byli útočníky zle tísněni a poledne ještě daleko, napadlo kohosi začít zvonit poledne o hodinu dříve, dokud byla pozice obránců ještě silná. Generál Torstenson pak údajně dostál svému rozhodnutí a obléhání ihned ukončil. Brno bylo zachráněno a na připomínku této události zvoní každý den zvony katedrály svatých Petra a Pavla poledne už v jedenáct hodin.

Součástí sobotního programu na Kraví hoře byla možnost zhlédnout tábořiště vojáků a k tomu i krásné koně, jezdeckou show, ukázky sokolnictví, koncert historické hudby. Nescházela ani módní přehlídka půjčovny Starý svět, kde byla možnost vidět historické šaty, jak se nám móda měnila pro dámy i pány. Byla to krásná akce.

Honza Král