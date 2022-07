Vystavovány jsou lilie, které vypěstovali členové spolku Lilium. Mezi vystavenými květinami jsou i ty ze zahrady Jana Klementa z Rouchovan. Podle zahradnického třídění existuje osm skupin lilií. „Do skupiny martagon patří třeba zlatohlávek, tak ten je letos v plném květu od poloviny června a do výstavy v Rajhradě bude odkvetlý. K vidění budou ale další a určitě vás pohled na ně potěší,“ říká zahradník tělem i duší Jan Klement.

Gymnazisté uspořádali sousedskou slavnost. Aby upozornili na klimatické změny

Pěstování lilií má svá specifika, která vycházejí ze zmíněných osmi skupin. Orientální hybridy nemají rády přes zimu mokro, nevadí jim mráz a sucho. Některé jsou jenom skleníkové. Dnes je jich přes šest tisíc registrovaných a vycházejí ze sta botanických druhů, což jsou ty, které se volně vyskytují v přírodě od Číny až po Evropu. Ve volné přírodě je nenajdeme na jižní polokouli.

Jan Klement z Rouchovan je členem speciálního zahradnického spolku Lilium Brno. Přesto, že mu je skoro osmdesát let, je tam téměř nejmladší. „Zahradničení je o manuální práci a mladí se do něho moc nehrnou. Musí se dělat rukama a srdcem,“ svěřuje se. Pracoval v Botanické zahradě Brno, dělal zahradníka v třebíčské nemocnici, dokonce dvanáct let jezdil se záchrannou službou, která měla sídlo v dukovanské elektrárně. Před důchodem pracoval jako zahradnický mistr a předával řemeslo učňům v Rouchovanech. „Celý rok se těším, až lilie pokvetou, je to nádhera. Ráno jsem si fotil a večer přišla bouřka a kroupy mi je poničily. Ale i tak se chová příroda, i když mě to štve, “ vypráví Jan Klement, který má zahradu velkou několik arů a na polovině pěstuje své nejoblíbenější květiny. Zahradu miloval od mala, proto se také vyučil zahradníkem. Jeho láska k řemeslu mu vydržela po celý život.

Eva Fruhwirtová