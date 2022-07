Samotné rýžování je vcelku jednoduchá a zároveň velmi složitá záležitost. Každý závodník obdrží kýbl jalového písku, do kterého mu zlatič přidá určitý počet zlatinek. Kolik jich tam je, to ví jenom on a ředitel soutěže. Všichni soutěžící v jednom kole mají stejný počet zlatinek. Úkolem závodníka je na povel „start“ v co nejkratším čase pomocí vody a rýžovací pánve najít co nejvíce zlatinek (nejlépe všechny) a uzavřít je do připravené zkumavky. Obyčejně bývá 5 až 12 kusů, za každou ztracenou zlatinku je penále 3 minuty. Postupuje polovina soutěžících.

Rád bych podotknul, že při soutěži používáme pravé přírodní zlato, které díky své měrné hmotnosti je nejtěžší. S jiným kovem to prostě není ono - nefunguje to. Zlato, které vyrýžujeme, si potom můžeme ponechat jako suvenýr. Ovšem když spočítáme dopravu, startovné (za každou kategorii zvlášť), jídlo a pití, tak zjistíme, že zbohatnout se na tom opravdu nedá. Ale je to ušlechtilý sport a byl bych rád, kdyby nás přišlo podpořit anebo si dokonce zazávodit co nejvíce lidí.

Na shledanou ve Zlatých Horách.

Lubomír Hrubý