Hudební videoklipy ve znakovém jazyce jedinečnou formou interpretují známé písně. Díky vizuální formě tohoto jazyka potěší nejen neslyšící, ale zaujmou také slyšící diváky. V rámci projektu “Hudební videoklipy pro neslyšící” zveřejnila skupina slyšících a neslyšících tlumočníků z Brna, Hands Dance, sedm nových videoklipů. Světové songy jako je Yesterday, Bohemian Rhapsody nebo Tichou noc vidělo už tisíce fanoušků a počet zhlédnutí stále roste.

Tichá noc | Foto: Archiv / Divadelní spolek OUKEJ

Umělecké tlumočení do znakového jazyka

Skupina Hands Dance se uměleckému tlumočení hudby a divadelních inscenací do znakového jazyka věnuje více jak šest let. Jedná se o speciální formu tlumočení, která se liší od běžného tlumočení do českého znakového jazyka, které můžeme vidět například v televizi. “Díky uměleckému tlumočení se my neslyšící, můžeme seznámit nejen s textem, ale také vnímat rytmus, tempo a celkovou atmosférou písně.” uvádí Veronika Slámová, zakládající členka Hands Dance a

předsedkyně divadelního spolku OUKEJ, který celý projekt zastřešuje a jehož je skupina součástí.