Žanetka se narodila jako každé krásné miminko. Byla se vším spokojená a ani nevyžadovala žádnou velkou společnost. Viditelné problémy nastaly, když bylo Žanetce zhruba půl roku. Nejevila žádný oční kontakt a my předpokládali, že je to jen opožděný vývoj. Navštěvovali jsme různé rehabilitace, kde jsme se dozvěděli, že naše dcerka má těžkou mentální retardaci s předběžnou diagnózou hipomelanosis. To znamená porucha nervové soustavy a kůže.

Malá Žanetka | Foto: Donio

Žádný rodič si nechce přiznat, že má postižené dítě. Ani si vzdáleně představit, jaké to je slyšet taková slova a smířit se s tím, že vaše dítě není a nikdy nebude normální. Musíme dále fungovat a vzchopit se. Máme ještě dva zdravé kluky, kteří nás také potřebují. Je to velmi těžké a náročné, ale vím, že už to jiné nebude.

Na druhou stránku jsem moc rádi, že máme krásnou dcerku, která nám dodává sílu a radost do života. Dnes je Žanetce pět let, stále nechodí, nemluví, nenají se sama a má celodenně pleny. Je to velmi náročné a vyčerpávající, ale je to naše princezna, kterou jsme si pořád přáli a milujeme ji nadevše.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Na rehabilitace v centrum Adeli, která se nachází v Pieštanech na Slovensku. Jsme přesvědčení, že nám tam pomůžou a Žanetka se postaví bez opory. Je to velmi finančně náročné a naše finanční situace nám to neumožňuje. Proto bychom vás chtěli poprosit o jakoukoliv finanční pomoc. Předem děkujeme a moc si toho vážíme.

