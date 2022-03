Město Brno vyhlásilo sbírku spacáků, dek a karimatek pro Lvov na Ukrajině. V provozu je řada sběrných míst - v ulicích Veveří, Hapalova, Okružní, Dusíkova, Ukrajinská a Sochorova.Na Veveří je otevřeno od úterý do soboty od devíti do šesti s polední pauzou, Hapalova přijímá věci denně od pondělí do soboty, Okružní i Sochorova mají otevřeno i v sobotu a neděli do pěti hodin, všední dny fungují do šesti hodin. Podrobný rozpis časů je k nalezení zde.

Další způsoby, jak v Brně a na Brněnsku pomoci:

Kuřim - Kuřim na Brněnsku nabízí ubytování uprchlíkům. Ubytovaní budou v hotelu Kaskáda, ve kterém společnost Golf Brno nabídla pro tento účel dvacet pokojů včetně stravy až na dva měsíce. Na jihu Moravy nabízejí ubytování i další města a instituce. Kdo potřebuje ubytování, může volat na 516 410 668 nebo 737 234 078. Nabídku ubytování na jihu Moravy lze psát na jurcik.tomas@brno.cz a musilova.jana@brno.cz.



Zastávka u Brna – Materiální pomoc pro uprchlické rodiny v Zastávce u Brna mohou lidé nosit do pátku 4. března do Kašpárkovy herny nebo Střediska volného času Rubiko. Herna je otevřená od půl osmé do půl dvanácté a středisko od jedné do sedmi. Vítané jsou dětské pleny, kojenecká mléka, dětské výživy, ale i gumové pantofle.



Brno - Masarykova univerzita zřídila na telefonním čísle +420 771 234 434 krizovou linku s psychologickou pomocí pro ukrajinské občany. Linka je v provozu odpoledne a večer, od pondělí do soboty. Podrobné informace jsou k nalezení na webu https://munipomaha.cz/chci-pomahat/aplikace-muni-pomaha.

Brno - Sběrné místo zdravotnického materiálu, hygienických potřeb, dětské stravy, spacáků a dalších věcí je v Expediční klubovně Brno. Organizátoři přivítají i plynové ohřívače, baterky nebo čelovky. Lidé mohou věci nosit na Palackého třídu 40. Otevřeno je denně od desíti dopoledne do osmi večer. Kontaktní osoba je Markéta Davidová 728 759 302. Věci mohou lidé nosit i do Divadla Husa na Provázku na Zelném trhu nebo Divadla Polárka v Tučkově ulici.



Brno – Sbírka materiální pomoci pro Ukrajinu zaplnila Společenské centrum Brno sever. Až do odvolání mohou lidé nosit spací pytle, deky, karimatky, hygienické potřeby, svítilny nebo čelovky, power banky a nabíječky. Organizátoři přivítají i kojenecké mléko či výživu, trvanlivé potraviny a zdravotnický materiál. Věci lze nosit ve všední dny mezi devátou a pátou na Okružní ulici 20, Brno-Lesná. Kontakt je na telefonu 797 726 225.

Brno - Mendelova univerzita nabízí asi sto ubytovacích míst v Brně a Lednici. Ruší hotelové pokoje a studenty sestěhovává do společných. Potřeby koordinuje magistrát města Brna a radnice Brno-sever. Kdo potřebuje aktuálně ubytovat, může volat na linky 516 410 668 a 737 234 078, které provozuje město Brno ve spolupráci s Diecézní charitou Brno.



Ivančice - Město Ivančice pracuje na přípravě dlouhodobého ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Věci pro ně mohou lidé vozit od pondělí do pátku v čase od osmi do šesti do vestibulu Horizontu v Zemědělské ulici 2. Potřeba budou pleny, výživy pro děti, trvanlivé potraviny nebo gumové pantofle. Kontaktní osobou je Jana Heřmanová, telefon 603 545 442.