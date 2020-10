Píše se rok 1608, v českých zemích vládne Rudolf II. Císař je však slabý panovník a nezvládá ty, kteří za jeho zády nekompromisně baží po moci. Moravský šlechtic a patriot Karel starší ze Žerotína se už na to nemůže dívat, chce zformovat opozici, Rudolfa na Moravě porazit a udělat z ní tak lepší a svobodnější místo pro život.

Celá akce se odehrává v Rosicích, kde Žerotín sídlí, je moravským hejtmanem a nejvlivnějším moravským politikem. Je to doba těžká a je otázkou, zda se Žerotínův tah povede. Chcete to zjistit? Stačí si stáhnout do telefonu appku Skryté příběhy a vydat na cestu Rosicemi. Hra nazvaná Žerotínův tah byla oficiálně představena u příležitosti víkendových Žerotínských dnů. "Měří kolem pěti kilometrů, má devět zastavení a pohodlnou chůzí se dá zvládnout za dvě hodiny," popisuje Stanislav Oplatek ze Střediska volného času Rosice.

Pro místní i turisty

Organizace Zdravé město Rosice a Středisko volného času Rubiko oslovily společnost Tripeduca, která za platformou Skrytých příběhů stojí, zhruba před rokem. Rosičtí měli celkem jasnou představu o trase i historické době, do které chtěli hráče přenést. Počáteční příběh se v režii Skrytých příběhů se sice trošku proměnil, ale zejména kvůli tomu, že tvůrci za dlouhou dobu fungování vědí, co na hráče zabírá a co ne. Trasa vede od bývalých rosických skláren na kopeček s kaplí Nejsvětější Trojice, lipovou alejí, kolem pranýře, kostela, po obvodu zámeckého parku až k budově zámku. "Start trasy je zvolen pro Rosičáky možná trošku netypicky, ale chtěli jsme přespolní hráče motivovat pro využití ekologických způsobů dopravy, tedy vlaku,“ vysvětluje Oplatek.

„Věříme, že tento příběh může být cestou, jak motivovat přespolní k návštěvě Rosic. Zábavnou formou tak mohou zhlédnout naše největší lákadla. Máme radost, že se nápad, který v rámci Zdravého města zrodil, podařilo s velkým přispěním SVČ zrealizovat,“ uvedla Kateřina Sůkalová za Zdravé město Rosice.

Pro Rosické, kteří místa notoricky znají, je cesta možná trošku komplikovanější a někteří ji určitě vezmou svými cestičkami. „Ale jde o věc, za kterou může přijet kdokoliv z republiky, a chceme tyto neznalé po městě a jeho zákoutích pořádně povodit. A pro místní bude určitě atraktivní samotný příběh," říká Oplatek s tím, že před spuštěním si ji tvůrci i autoři nápadu prošli.

Hra si odbyla oficiální představení poslední zářijovou sobotu, v aplikaci je však k dispozici již od půle května. To proto, že původně se měly Žerotínské dny, s nimiž bylo "odhalení" svázáno, odehrát na jaře. Pátrací venkovní hra spojuje zábavnou formou opravdové historické postavy a reálie, je podpořená místními zajímavostmi, které musí luštitelé vyčíst z informačních tabulí nebo nápisů na rosických budovách. Zaujme i menší děti, protože Karel starší ze Žerotína na ně díky audiu mluví a velmi sugestivně na ně naléhá, aby mu pomohli svrhnout Rudolfa II. a zároveň jej očistit z nařčení o velezradě.

„Dovedu si představit, že v hodinách dějepisu, kdy se probírá stavovské povstání a bitva na Bílé hoře, je možné sbalit celou třídu a takto atraktivně téma přiblížit," vidí další plus rosického skrytého příběhu Stanislav Oplatek.

Jak na to?

Skryté příběhy si zdarma stáhnete přes Google Play či App Store. Zvolíte si hru, kterou chcete hrát, sama se vám nabídne ta, které jste nejblíž. Aplikace vám bude ukazovat trasu a na jednotlivých zastaveních vám zprostředkuje části příběhu. Balíček dat s mapou a audiem si můžete stáhnout z pohodlí domova, a tak při hře nepotřebujete mobilní data. Na konci trasy máte díky aplikaci jedinečnou možnost vyfotit se s postavou, která vás provázela, a uchovat si originální památku na skvělý zážitkový výlet. Skryté příběhy v Rosicích, Zastávce, Babicích a Zbýšově jsou alternativou klasické pěší turistiky a snahou rozšířit a zpestřit nabídku aktivit pro návštěvníky regionu.

Malý stávkokaz

Na Rosicku se ukrývá ještě jeden neviditelný příběh – Malý stávkokaz, který provede turisty od Zastávky k hrušničce u rosické obory, přes Babice, železniční muzeum ve Zbýšově a podél kolejí zase do Zastávky.

Trasa s osmi zastaveními je dlouhá 8 kilometrů. Příběh z roku 1920 zabere zhruba 3 hodiny. Malý Vašík z Rosic má tátu horníka. A těhotnou mámu, ke které musí dostat porodní bábu Vítovskou a taky svého tatínka. Jenže Josef Milata se zapojil do oslavanské stávky, kterou přišla potlačit armáda, je vyhlášené stanné právo a nejede elektřina.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan