Právě za měsíc, v sobotu 2. dubna 2022, nastane letošní hlavní jarní termín naší největší dobrovolnické akce Ukliďme Česko, zaměřené na úklidy černých skládek a drobného nepořádku z naší přírody, měst a obcí. Jak to funguje? Již nyní mohou na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz zájemci o uspořádání úklidů zadávat plánované akce, a to co nejdříve, aby měli dostatek času na přihlášení k jejich akcím i místní dobrovolníci. Zaregistrovaní organizátoři dostanou nejen užitečné rady k plánování i propagaci svých úklidů, ale mohou si také zažádat o úklidové pomůcky (pytle a rukavice), tričko a samolepky pro účastníky. Na řadě míst se vloni i předloni osvědčily takzvané pytlomaty, proto organizátoři očekávají, že mnohde vzniknou i letos. „V minulých dvou „kovidových“ ročnících byla účast z pochopitelných důvodů slabší, než v zatím nejúspěšnějším roce 2019, kdy se do úklidových akcí zapojilo přes 150 000 dobrovolníků. O to více je úklidů letos zapotřebí“ říká Miroslav Kubásek z pořádajícího spolku Ukliďme Česko.