Autorka Hana nám ke svým fotkám připsala: Kramařila jsem v mámině toaletním stolku a našla plno natáček, které už nechtěli ani v kadeřnictví, a připomínala si dobu, kdy jsme my holky nosily vlasy krátké i dlouhé. Do nich dávaly stužku nebo jen sponku. Později berušky a kopretiny (to byl ten poslední dílek, který jsem hledala, ale ani kamarádky už nemají a nenašly, což mě mrzí) nebo takové ty kuličky na gumičce.