Zdroj: Youtube

Vyškov a okolí fotím proto, že zde žiji už pár desetiletí. Chodil jsem zde do školy, do učení, do prvního zaměstnání, Vyškov je zkrátka hluboce vrytý do mého života. Změny kolem sebe sleduji a vnímám a nejen tehdy, když je fotím. Nenávratně okolo nás mizí staré domy, dávná místa, stromy, vyšlapané cestičky okolo Hané nebo okolo železniční trati.

Holíček: Fotografie, která někomu něco řekne, je umění

Snažím se o zaznamenání míst, která postupně mizí. Staré domy dostávají nový vzhled, mizí staré stromy a původní dlažbu vystřídá moderní.

Mou nejoblíbenější fotografií je pohlednice náměstí z počátku dvacátého století z Kusákovy tiskárny, kterou jsem získal od známého sběratele Miloše Nevřaly. Nejvíce mě však zajímají původní domy na ulicích Dukelská, Tyršova nebo Kostelní anebo staré mlýny.

Jindřich Holíček

Fotografie najdou zájemci na webu, ve Fotokronice na Facebooku a také zde.



